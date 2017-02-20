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09:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Режиссер Никита Михалков раскритиковал екатеринбургского блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови

Российский режиссер Никита Михалков, ранее выступивший с резкой критикой «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, осудил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови. Своим мнением режиссер поделился в очередном выпуске своей программы «Бесогон», передает корреспондент Накануне.RU.

Программа была посвящена видеоблогерам. По мнению Михалкова, своим одиозным поступком Соколовский хотел увеличить количество своих подписчиков, «но за счет чего»?

«Молодой человек, эпатируя общество, идет в православный храм, где когда-то стоял дом Ипатьевых и в этом доме, в подвале, была расстреляна вся царская семья — император, императрица, девочки — великие княгини, наследник — великий князь. Вы только вдумайтесь, насколько отсутствует совсем вот эта биологическая память! Ведь Руслан живет в этой стране, так или иначе, он — часть ее истории, часть ее быта, часть ее культуры, но абсолютно отсутствует ощущение сострадания, понимания, знания, что же было такое совершено, что произошло, когда зверски, страшно, не жалея никого и ничего были расстреляны люди и брошены в шахту. Вы уже поняли отношение этого молодого человека к вере и людям, которые исповедуют православие, но просто сострадание человеческое… На секунду встать на место любого из тех, кто там был… Неужели полностью отрезано чувство вот этой причастности, сострадания, неужели не возникает хоть какого-то понимания, что это стыдно, грешно, не хорошо? По всей видимости, нет», — считает Никита Михалков.

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По мнению режиссера, поступок Соколовского, это «желание мгновенного счастья и славы», а также «мгновенного просыпания среди звезд».

«Из желания этого, посмотрите, на что может идти человек», — отметил Михалков.

Напомним, сам Соколовский в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют по девяти эпизодам статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», семи эпизодам статьи «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

По версии следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года Соколовский изготовил и разместил на интернет-хостинге YouTube девять видеофайлов. Экспертиза показала, что все они содержат признаки «возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе». Также размещение некоторых видео было оценено экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Также в ходе следствия выяснилось, что Соколовский незаконно приобрел фото-видеорегистратор, смонтированный в корпусе шариковой авторучки. Согласно заключению эксперта, устройство соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и регистрации визуальной и акустической информации.

Добавим, что недавно ловца покемонов выпустили из СИЗО. Суда он дожидается под домашним арестом.

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