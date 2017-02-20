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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лунный свет» и «Прибытие» удостоены премии Гильдии сценаристов США

Авторы сценариев к фильмам «Лунный свет» и «Прибытие» получили премии Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Барри Дженкинс и Тарелл Мак-Крани выиграли награду в номинации «оригинальный сценарий» за работу над «Лунным светом» — драме о чернокожем жителе Майами, пытающемся найти свой путь в жизни.

Фильм
6.9
Лунный свет
2016 / США / 1 ч. 50 мин.
Moonlight
драма

Ранее «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров. Премию получил Махершала Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана».

Эрик Хайссерер получил премию в номинации «адаптированный сценарий» — за работу над научно-фантастическим фильмом «Прибытие» по рассказу Теда Чана.

Обе ленты также были выдвинуты на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

В телевизионных номинациях работа «Американцы» выиграла приз за лучший сценарий к сериалу для сериала, а «Атланта» — за сценарий к лучшему комедийному сериалу, а также за лучший новый сериал.

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