«Лунный свет» и «Прибытие» удостоены премии Гильдии сценаристов США

Барри Дженкинс и Тарелл Мак-Крани выиграли награду в номинации «оригинальный сценарий» за работу над «Лунным светом» — драме о чернокожем жителе Майами, пытающемся найти свой путь в жизни.

Ранее «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров. Премию получил Махершала Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана».

Эрик Хайссерер получил премию в номинации «адаптированный сценарий» — за работу над научно-фантастическим фильмом «Прибытие» по рассказу Теда Чана.

Обе ленты также были выдвинуты на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

В телевизионных номинациях работа «Американцы» выиграла приз за лучший сценарий к сериалу для сериала, а «Атланта» — за сценарий к лучшему комедийному сериалу, а также за лучший новый сериал.