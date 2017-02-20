«Лунный свет» и «Прибытие» удостоены премии Гильдии сценаристов США
Авторы сценариев к фильмам «Лунный свет» и «Прибытие» получили премии Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Reuters.
Авторы сценариев к фильмам «Лунный свет» и «Прибытие» получили премии Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Reuters.
Барри Дженкинс и Тарелл
Ранее «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров. Премию получил Махершала Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана».
Эрик Хайссерер получил премию в номинации «адаптированный сценарий» — за работу над
Обе ленты также были выдвинуты на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
В телевизионных номинациях работа «Американцы» выиграла приз за лучший сценарий к сериалу для сериала, а «Атланта» — за сценарий к лучшему комедийному сериалу, а также за лучший новый сериал.