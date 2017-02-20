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09:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Оттепель в Волгограде: температура днем повысится до +4ºС

ВДТВ сообщает: днем в понедельник, 20 февраля, по данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, дневная температура составит 0…+2ºС.

Юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

21 февраля, по сообщениям специалистов, будет без осадков, однако ночью и утром туман. Южный ветер ночью до 10 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -5ºС, днем +2…+4ºС.

В среду, 22 февраля, ночь пройдет без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура ночью около 0ºС, днем +2…+4ºС.

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