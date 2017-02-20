Оттепель в Волгограде: температура днем повысится до +4ºС

Юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

21 февраля, по сообщениям специалистов, будет без осадков, однако ночью и утром туман. Южный ветер ночью до 10 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -5ºС, днем +2…+4ºС.