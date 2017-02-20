Оттепель в Волгограде: температура днем повысится до +4ºС
ВДТВ сообщает: днем в понедельник, 20 февраля, по данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, дневная температура составит 0…+2ºС.
ВДТВ сообщает: днем в понедельник, 20 февраля, по данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, дневная температура составит 0…+2ºС.
21 февраля, по сообщениям специалистов, будет без осадков, однако ночью и утром туман. Южный ветер ночью до 10 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -5ºС, днем +2…+4ºС.
В среду, 22 февраля, ночь пройдет без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер