Тест на знание творчества группы Nirvana
20 февраля фронтмену банды Курту Кобейну исполнилось бы 50 лет.
20 февраля фронтмену банды Курту Кобейну исполнилось бы 50 лет.
Курт Кобейн родился в музыкальной семье. Дядя будущей легенды гранжа выступал в
К своему финальному названию группа пришла не сразу. В разное время коллектив выступал под разными именами: Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. Состав Nirvana несколько раз обновлялся. На счету Nirvana три студийных альбома, последний из которых появился на свет в 1993 году.
С того момента группа просуществовала еще год. 8 апреля 1994 года Кобейна обнаружили мертвым у него дома. Рядом с телом лежали дробовик и предсмертная записка, в которой он обращался к родным и многочисленным фанатам.
20 февраля фронтмену Nirvana исполнилось бы 50 лет, и остается только гадать, сколько хитов еще выпустила бы группа, не прервись жизнь музыканта. Несмотря на сравнительно недолгое существование, коллектив успел завоевать многочисленную армию фанатов, которым мы предлагаем пройти наш тест.