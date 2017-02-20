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12:06 (мск), источник: Известия.Ру

Тест на знание творчества группы Nirvana

20 февраля фронтмену банды Курту Кобейну исполнилось бы 50 лет.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Курт Кобейн родился в музыкальной семье. Дядя будущей легенды гранжа выступал в рок-группе, а его тетя отлично играла на гитаре. Однако первым инструментом Курта стал другой инструмент — ударная установка. Спустя семь лет музыканту надоели барабаны, и он решил учиться играть на гитаре.

К своему финальному названию группа пришла не сразу. В разное время коллектив выступал под разными именами: Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. Состав Nirvana несколько раз обновлялся. На счету Nirvana три студийных альбома, последний из которых появился на свет в 1993 году.

С того момента группа просуществовала еще год. 8 апреля 1994 года Кобейна обнаружили мертвым у него дома. Рядом с телом лежали дробовик и предсмертная записка, в которой он обращался к родным и многочисленным фанатам.

20 февраля фронтмену Nirvana исполнилось бы 50 лет, и остается только гадать, сколько хитов еще выпустила бы группа, не прервись жизнь музыканта. Несмотря на сравнительно недолгое существование, коллектив успел завоевать многочисленную армию фанатов, которым мы предлагаем пройти наш тест.

Комментарии
1
Свин .
ду ду духаст мишь
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