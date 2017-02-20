Тест на знание творчества группы Nirvana

Курт Кобейн родился в музыкальной семье. Дядя будущей легенды гранжа выступал в рок-группе, а его тетя отлично играла на гитаре. Однако первым инструментом Курта стал другой инструмент — ударная установка. Спустя семь лет музыканту надоели барабаны, и он решил учиться играть на гитаре.

К своему финальному названию группа пришла не сразу. В разное время коллектив выступал под разными именами: Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. Состав Nirvana несколько раз обновлялся. На счету Nirvana три студийных альбома, последний из которых появился на свет в 1993 году.

С того момента группа просуществовала еще год. 8 апреля 1994 года Кобейна обнаружили мертвым у него дома. Рядом с телом лежали дробовик и предсмертная записка, в которой он обращался к родным и многочисленным фанатам.

20 февраля фронтмену Nirvana исполнилось бы 50 лет, и остается только гадать, сколько хитов еще выпустила бы группа, не прервись жизнь музыканта. Несмотря на сравнительно недолгое существование, коллектив успел завоевать многочисленную армию фанатов, которым мы предлагаем пройти наш тест.