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09:54 (мск), источник: VLADNEWS

Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову

До 30 мая 2017 года.

Источник: VLADNEWS

Басманный районный суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, который проходит обвиняемым по делу мэра приморской столицы Игоря Пушкарева. Начало заседания — в 14.00 (время московское). Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Лушникова.

Напомним, Андрей Лушников был заключен под стражу 3 июня. По версии следствия, в 2012—2014 годах Игорь Пушкарев передал ему деньги для приобретения у «Востокцемент» строительных материалов на ремонт и содержание дорог Владивостока.

У директора МУП «Дороги Владивостока» трое детей, причем третий родился только в июне 2016 года, когда Андрея арестовали. 28 ноября Басманный суд продлил Андрею Лушникову срок ареста на три месяца — до конца февраля 2017 года.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный суд продлил еще на 3 месяца — до 30 мая — срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева — генеральному директору ООО ООО «Востокцемент» Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также 21 февраля Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главе Владивостока Игорю Пушкареву.

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