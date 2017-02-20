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11:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подросткам не стоит бояться угроз анонимов — хабаровский отдел «К» о «группах смерти»

Специалисты по расследованию киберпреступлений объяснили, как поступать детям в случае угроз координаторов опасных сообществ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Угрозы координаторов в «группах смерти» подросткам Хабаровска не имеют под собой реальной основы. Более того, обещанные покушения на родных и близких могут привести сетевых «убийц» за решетку, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника отдела УМВД по Хабаровскому краю по предупреждению, пресечению и раскрытию компьютерных преступлений Александр Лепилов.

Ранее в соцсетях неоднократно сообщалось, что координаторы так называемых «групп смерти» угрожают подросткам, чтобы заставить их совершить суицид. Но заместитель хабаровского отдела «К» уверил, что подростки могут не обращать внимания на эти угрозы.

— Чужой адрес можно найти, только если пользователь сам его написал в общедоступных источниках. Максимум, что можно — прикинуть ваш город или район через подписки и ваших друзей, у которых указано место проживания. Иногда эти «координаторы» просто угадывают. Что-то более сложное могут только специальные ведомства, — разъяснил Александр Лепилов.

Кроме этого, сообщил сотрудник отдела киберпреступлений, подростки могут повернуть обратить грозные обещания против самого обидчика, обратившись в полицию.

— Если, по мнению подростка, есть основания опасаться убийства или причинения вреда, то он может написать заявление по статье 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ, — напомнил Александр Лепилов.

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