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10:04 (мск), источник: Вести - Омск

Утренний снегопад парализовал движение на ключевых магистралях города

Омичи стояли в пробках дольше, чем обычно в это время. Особенно трудно было проехать по Ленинградском мосту и метромосту, улицах Ленина, Фрунзе, Герцена и Березовой.

Автомобилисты не рисковали разгонятся больше пяти километров в час. Кроме того, скользкие дороги стали причиной многочисленных аварий. За пару часов в разных частях города произошло 14 ДТП.

Синоптики прогнозируют, что снег в течении дня снова пойдёт, поэтому пробок не избежать и вечером.

Между тем, омский гидрометцентр сообщает жителем области о значительном потеплении в ближайшие сутки. А региональный МЧС, в свою очередь, предостерегает о сходе снега с крыш и сосульках. Чтобы на голову не упала ледяная глыба, следует осторожно ходить вблизи стен зданий и водостоков. Не помешает лишний раз посматривать наверх.

Если послышался подозрительный шум с крыши, нужно быстро прижаться к стене, советуют спасатели. Козырёк защитит от схода льда и снега.

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