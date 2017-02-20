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10:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии проходит акция «Сдай оружие — получи деньги»

В Башкирии проходит оперативно-профилактическая акция «Сдай оружие — получи деньги». Мероприятие традиционно организовано управлением Росгвардии по РБ и пройдет с 20 февраля по 3 марта.

Цель акции — сокращение количества преступлений и незаконного оборота огнестрельного оружия и других взрывных устройств. За добровольную сдачу незарегистрированного оружия гражданин получит денежную выплату на расчетный счет. Так, за сдачу охотничьего ружья с нарезным стволом можно получить 15 тысяч рублей. Владельцу, сдавшему охотничье гладкоствольное ружьё, заплатят 10 тысяч рублей, а за огнестрельное оружие ограниченного поражения — 7 тысяч рублей.

Таким образом, за прошлый год было добровольно сдано 324 единиц оружия, 11512 штук боеприпасов, 7256 граммов взрывчатых веществ. Сумма компенсаций гражданам составила 3 миллиона 462 тысячи 583 руб. Стоит отметить, что гражданин, сдавший нелегальное ружье на добровольной основе, будет освобождён как от уголовной, так и от административной ответственности.

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