В Башкирии проходит акция «Сдай оружие — получи деньги»

Цель акции — сокращение количества преступлений и незаконного оборота огнестрельного оружия и других взрывных устройств. За добровольную сдачу незарегистрированного оружия гражданин получит денежную выплату на расчетный счет. Так, за сдачу охотничьего ружья с нарезным стволом можно получить 15 тысяч рублей. Владельцу, сдавшему охотничье гладкоствольное ружьё, заплатят 10 тысяч рублей, а за огнестрельное оружие ограниченного поражения — 7 тысяч рублей.

Таким образом, за прошлый год было добровольно сдано 324 единиц оружия, 11512 штук боеприпасов, 7256 граммов взрывчатых веществ. Сумма компенсаций гражданам составила 3 миллиона 462 тысячи 583 руб. Стоит отметить, что гражданин, сдавший нелегальное ружье на добровольной основе, будет освобождён как от уголовной, так и от административной ответственности.