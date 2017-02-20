Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую погоду в Нижегородской области в начале недели
Нижний Новгород. 20 февраля.
Нижний Новгород. 20 февраля.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит -1 градус. Ветер
21 февраля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +2 градуса. Ветер
22 февраля — также переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха 0 градусов ночью и +3 градуса днем. Ветер северный, 3 м/с.