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09:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую погоду в Нижегородской области в начале недели

Нижний Новгород. 20 февраля. НТА-Приволжье — Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую погоду в Нижегородской области в начале недели.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит -1 градус. Ветер юго-западный, 7 м/с.

21 февраля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +2 градуса. Ветер юго-западный, 6 м/с.

22 февраля — также переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха 0 градусов ночью и +3 градуса днем. Ветер северный, 3 м/с.

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