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11:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

До 0 градусов потеплеет в Приангарье 21 февраля

Ожидаются осадки.

Источник: РИА "Новости"

Потепление в ближайшие сутки прогнозируют синоптики в Иркутской области.

По прогнозам Гидрометцентра, 21 февраля в большинстве районов региона пройдет снег и пронесется порывистый ветер до 9−14 м/с. Возможны поземки.

Ночью столбик термометра опустится до -17, -22 градусов, при прояснении до -27, -32 градусов, в западных районах при натекании облачности до -11, -16 градусов. Днем в регионе потеплеет до -4, -9 градусов, в пониженных формах рельефа до -14, -19 градусов, в горах Восточного Саяна местами до 0 градусов.

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