Бесплатный гектар в Хабаровском крае хотят получить девять тысяч человек
9061 заявление на бесплатный гектар поступило в Хабаровском крае. 4711 из них — с момента реализации второго этапа федерального проекта.
9061 заявление на бесплатный гектар поступило в Хабаровском крае. 4711 из них — с момента реализации второго этапа федерального проекта.
В числе желающих получить дальневосточный гектар — жители
Наибольшей популярностью пользуются земли в районе имени Лазо (1591 заявка), Хабаровском (948), Амурском (440)