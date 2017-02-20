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11:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Бесплатный гектар в Хабаровском крае хотят получить девять тысяч человек

9061 заявление на бесплатный гектар поступило в Хабаровском крае. 4711 из них — с момента реализации второго этапа федерального проекта.

Источник: Reuters

В числе желающих получить дальневосточный гектар — жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ростовской областей, Республики Крым.

Наибольшей популярностью пользуются земли в районе имени Лазо (1591 заявка), Хабаровском (948), Амурском (440) Советско-Гаванском (435), Бикинском (383) и Вяземском (375) районах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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