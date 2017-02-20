В понедельник в Крыму до +12 и дожди

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от —4 до +1 градуса, днем — 7−12 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5−10, местами до 13 м/с.
В Симферополе в понедельник переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5−10, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — 9−11 градусов тепла.
В Севастополе облачно, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от 8−10 градусов выше нуля.