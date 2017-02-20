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09:43 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник в Крыму до +12 и дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). В понедельник, 20 февраля, в Крыму ожидается переменная облачность, местами дожди. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от —4 до +1 градуса, днем — 7−12 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5−10, местами до 13 м/с.

В Симферополе в понедельник переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5−10, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — 9−11 градусов тепла.

В Севастополе облачно, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от 8−10 градусов выше нуля.

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