В понедельник в Крыму до +12 и дожди

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от —4 до +1 градуса, днем — 7−12 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5−10, местами до 13 м/с.

В Симферополе в понедельник переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5−10, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — 9−11 градусов тепла.