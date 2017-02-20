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12:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские байкеры проведут пробег в память о мотоциклистах Красной Армии

Калининградские мотоциклисты пригласили друзей со всей страны и ближнего зарубежья присоединиться к мотопробегу.

Маршрут будет близким к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознамённого орденов Суворова, Александра Невского полка. Об этом сообщает Радио ГТРК «Калининград».

Старт мотопробега запланирован к дате начала Великой Отечественной войны и проведению Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.

По словам одного из организаторов патриотического мотопробега, руководителя мотодвижения «Колесо истории» Дмитрия Копырзова, сегодняшнее поколение обязано передать память о событиях тех лет своим потомкам.

«Потому что сейчас настолько много разных интерпретаций тех великих вещей, которые люди делали. И мы должны это донести дальше: до наших детей и внуков», — подчеркнул Дмитрий Копырзов.

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