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09:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

На полигоне Погоново отрепетируют салют ко Дню защитника Отечества

Артиллеристы ЗВО сегодня отрепетируют салют ко Дню защитника Отечества — пробные залпы прогремят на полигоне Погоново.

Источник: Вести - Воронеж

Со специальными установками и самыми что ни на есть боевыми пушками, там должны отработать все нюансы. Пробный салют будет короче — артиллеристы снаряды для праздников экономят.

23 февраля всё это можно увидеть уже в полной красе — в 9 вечера на дамбе Чернавского моста.

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