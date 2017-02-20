На полигоне Погоново отрепетируют салют ко Дню защитника Отечества

Со специальными установками и самыми что ни на есть боевыми пушками, там должны отработать все нюансы. Пробный салют будет короче — артиллеристы снаряды для праздников экономят.

23 февраля всё это можно увидеть уже в полной красе — в 9 вечера на дамбе Чернавского моста.