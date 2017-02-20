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10:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Погранпункты Приморья изменят режим работы в праздники

Из-за празднования Дня защитника Отечества два пункта пропуска работать не будут.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

Коррективы в режим работы автомобильных пунктов пропуска Приморья через границу на этой неделе внесут праздники. В связи с празднованием Дня защитника Отечества с 23 по 26 февраля двери двух погранпунктов останутся закрытыми, сообщили ИА PrimaMedia в Пограничном управлении ФСБ РФ по краю.

Так, все дни с 23 по 26 февраля не будут работать пункты пропуска «Марково» и «Краскино». Пункт «Турий Рог» будет открыт во все праздничные дни, кроме 25 февраля (суббота).

В обычном режиме с 23 по 26 февраля будут работать пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный — автодорожный». Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет.

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