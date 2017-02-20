День защитника Отечества в Севастополе. Программа празднования
Отметим, что День защитника Отечества в Севастополе после событий 2014 года (митинга на пл. Нахимова, положившего начало Крымской весне) — праздник двойной.
Отметим, что День защитника Отечества в Севастополе после событий 2014 года (митинга на пл. Нахимова, положившего начало Крымской весне) — праздник двойной.
23 февраля горожане также отмечают День Народной воли. Так что четверг этой недели в
Начиная с 10 часов утра, боевые корабли Черноморского флота откроют для посещения. Все желающие увидеть мощь современного флота России смогут это сделать, придя на причалы Севастопольского морского торгового порта.
Также в 10.00 в городе стартуют официальные праздничные мероприятия. В частности, состоится возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг.
А в 15.30 на площади Нахимова развернётся большая концертная программа. В честь и Дня защитника Отечества, и Дня Народной воли. Кульминацией масштабного действа, обещают его организаторы, станет фейерверк.