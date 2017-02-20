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09:53 (мск), источник: Крым Press

День защитника Отечества в Севастополе. Программа празднования

Отметим, что День защитника Отечества в Севастополе после событий 2014 года (митинга на пл. Нахимова, положившего начало Крымской весне) — праздник двойной.

23 февраля горожане также отмечают День Народной воли. Так что четверг этой недели в городе-герое обещает быть насыщенным событиями и торжественными мероприятиями. Общая программа такова:

Начиная с 10 часов утра, боевые корабли Черноморского флота откроют для посещения. Все желающие увидеть мощь современного флота России смогут это сделать, придя на причалы Севастопольского морского торгового порта.

Также в 10.00 в городе стартуют официальные праздничные мероприятия. В частности, состоится возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг.

А в 15.30 на площади Нахимова развернётся большая концертная программа. В честь и Дня защитника Отечества, и Дня Народной воли. Кульминацией масштабного действа, обещают его организаторы, станет фейерверк.

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