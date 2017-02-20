В Камышине придумают свой гимн города
Местных жителей приглашают принять участие в создании гимна для города Камышина.
Местных жителей приглашают принять участие в создании гимна для города Камышина.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Для участия в конкурсе необходимо представить в Камышинскую городскую Думу, расположенную на улице Октябрьская, 60, или на электронную почту ag_kams_duma@volganet.ru заявку, текст гимна на отдельном листе в печатном виде, нотный материал в печатном или рукописном варианте с подстрочным поэтическим текстом, аудиозапись произведения.
«В целях максимального соблюдения объективности и непредвзятости при оценке проектов гимна конкурс проводится по принципу анонимности авторов», — добавили в администрации Камышина.
В гимне должны быть отражены исторические, культурные, национальные или другие местные традиции и особенности, героическое прошлое и настоящее города, его вклад в историю государства.
Ориентировочный объем текста — не более 12 строк, т.е. 3 строфы, и припев.
Узнать о конкурсе подробнее можно на сайте администрации Камышина, а также по телефону: (84457) 4−33−46.