В Камышине придумают свой гимн города

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Камышина, открытый конкурс на создание гимна города пройдет с 15 февраля по 15 июня 2017 года. В рамках него принимаются творческие работы самодеятельных и профессиональных авторов и композиторов, а также групп авторов. Представленный на конкурс гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение, которое может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном или инструментальном варианте.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Камышинскую городскую Думу, расположенную на улице Октябрьская, 60, или на электронную почту ag_kams_duma@volganet.ru заявку, текст гимна на отдельном листе в печатном виде, нотный материал в печатном или рукописном варианте с подстрочным поэтическим текстом, аудиозапись произведения.

«В целях максимального соблюдения объективности и непредвзятости при оценке проектов гимна конкурс проводится по принципу анонимности авторов», — добавили в администрации Камышина.

В гимне должны быть отражены исторические, культурные, национальные или другие местные традиции и особенности, героическое прошлое и настоящее города, его вклад в историю государства.

Ориентировочный объем текста — не более 12 строк, т.е. 3 строфы, и припев.

Узнать о конкурсе подробнее можно на сайте администрации Камышина, а также по телефону: (84457) 4−33−46.