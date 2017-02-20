Волгоградцы первыми в мире отметят День дарения семян

Заявка с предложением придать этому празднику статус международного направлена на имя Председателя Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериша. Авторами инициативы стали создатели Музея семян и средств защиты растений.

— Два года назад, 22 февраля 2015 года, в Волгограде был торжественно открыт первый в мире Музей семян. Именно эту дату мы предложили отмечать как День дарения семян, — рассказал автор идеи, основатель музея, член правления ВФ Российского Фонда культуры Виталий Барахтенко. — Каждому, пришедшему в этот день в Музей семян и средств защиты растений, наши сотрудники подарят семена.

Гостей праздника ждет красочное гулянье: конкурсы и призы, чай и блины с припеком — семенами, казачьи песни и пляски, фотозона от мастера художественной фотосъемки Александра Балуева и бульвар художников во главе с талантливой Ириной Тур. Для ребят школьного возраста будет организована экскурсия по музею.

На протяжении месяца (с 23 февраля по 22 марта 2017 года) горожане будут получать семена в подарок в различных торговых точках города — аптеках, продуктовых магазинах, отделах одежды и обуви. Найти такие места можно будет по листовкам, полученным на улицах, в общественном транспорте, крупных торговых центрах.

В музее семян отмечают, что в нашем регионе конец февраля и март — идеальные сроки посева большинства культур на рассаду. Если у вас нет земельного участка, цветы и зелень можно вырастить на балконе, на подоконнике.