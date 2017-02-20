Лучший проект центра современного искусства определили в Воронеже

Преподаватель строительного университета Денис Маркин, рассказывает о своём проекте. Это трёхэтажное здание с подвалом, которое, по мнению архитектора, гармонично сольётся с природой парка.

Один из фасадов он предложил оставить под трансляцию фильмов или репродукций работ, которые будут экспонироваться в центре современного искусства. Это обеспечит дополнительный приток посетителей.

Жюри конкурса идею оценило и отдало первое место именно этому проекту. К диплому прилагаются 150 тысяч рублей.

Денис Маркин, архитектор:

«Была такая идея взять как будто штору, ткань и потихоньку её приподнять над своим зданием и в итоге получилась такая вроде как кулиса, поднимающаяся в виде ткани. Ну и чтобы усилить эффект, разбил её на такие архитектурные ламели».

Одобрение жюри конкурса не прошли, например, такие проекты, в которых архитекторы предлагали снести парк, для увеличения музейного пространства. До финала дошли только 16 идей. 4 стали призёрами. Из них заказчики выберут один проект, с которым начнут работать.