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09:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Лучший проект центра современного искусства определили в Воронеже

Воронежский центр современного искусства готов на бумаге и сразу в нескольких вариантах. В Доме архитектора подвели итоги конкурса на лучший проект здания, которое появится в парке «Орлёнок».

Источник: Вести - Воронеж

Преподаватель строительного университета Денис Маркин, рассказывает о своём проекте. Это трёхэтажное здание с подвалом, которое, по мнению архитектора, гармонично сольётся с природой парка.

Один из фасадов он предложил оставить под трансляцию фильмов или репродукций работ, которые будут экспонироваться в центре современного искусства. Это обеспечит дополнительный приток посетителей.

Жюри конкурса идею оценило и отдало первое место именно этому проекту. К диплому прилагаются 150 тысяч рублей.

Денис Маркин, архитектор:

«Была такая идея взять как будто штору, ткань и потихоньку её приподнять над своим зданием и в итоге получилась такая вроде как кулиса, поднимающаяся в виде ткани. Ну и чтобы усилить эффект, разбил её на такие архитектурные ламели».

Одобрение жюри конкурса не прошли, например, такие проекты, в которых архитекторы предлагали снести парк, для увеличения музейного пространства. До финала дошли только 16 идей. 4 стали призёрами. Из них заказчики выберут один проект, с которым начнут работать.

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