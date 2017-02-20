Качественный инсулин «Хумалог» поступил в аптеки Приангарья для замены опасного аналога

Министерство здравоохранения Иркутской области информирует, что в регион поступил инсулин «Хумалог» для замены не соответствующей стандартам серии. Уже сегодня, 20 февраля 2017 года, новая партия препарата после проверки будет доставлена в аптечные сети Иркутска, Ангарска, Шелехова, а 21—22 февраля лекарство появится в аптеках по всей области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Приангарья.

Напомним, на прошлой неделе из аптечных сетей был изъят «Хумалог» серии С553546С по причине несоответствия количественному определению инсулина лизпро.

«Пациентам, имеющим домашние запасы инсулина “Хумалог”, необходимо в ближайшее время сдать их в аптеки и получить качественный аналог. Проблем с заменой лекарства не возникнет. Все аптечные сети, задействованные в обеспечении населения инсулином, предупреждены и без задержек выдадут аналогичное средство», — отметили в пресс-службе министерства.

Также Минздрав оповестил всех врачей, назначающих препараты для получения пациентам.