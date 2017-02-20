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10:06 (мск), источник: VLADNEWS

В середине недели Владивосток вновь накроет снег

Похолодание и ветер не собираются покидать край.

Источник: VLADNEWS

Наступившая погода в Приморье будет неустойчивая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. К середине недели в крае потеплеет на 4−10 градусов благодаря новому циклону, который будет смещаться с запада.

Днем в среду, 22 февраля, атмосферные фронты вихря подойдут к западным границам Приморского края, здесь уплотнится облачность, и начнутся осадки.

К пятнице, 24 февраля, циклон переместится на север Японского моря. Однако над Приморьем сохранятся осадки. За циклоном вторгнется более холодная воздушная масса, похолодает, но не значительно, на 1−3 градуса. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке снег ожидается днем 22 и 23 февраля. В предпраздничный день температура воздуха повысится до 0 °C. В четверг в приморской столице усилится северный ветер и похолодает.

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