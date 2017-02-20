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13:50 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском ликвидируют две школы

В городе реорганизуют несколько общеобразовательных учреждений: из четырех сделают две.

Источник: РИАЦ

Школы № 17 и № 37 соединят со школой № 29 и МОУ «Гимназия города Волжского» соответственно.

Как поясняют в администрации Волжского, цель реорганизации — создание условий для рационального использования интеллектуальных и материальных ресурсов общеобразовательных учреждений.

Специалисты комитета образования считают, что подобные меры также повысят качество образовательных услуг и уменьшат неэффективные расходы на содержание административно-управленческого персонала школ. В качестве еще одной цели называется исполнение Указа Президента РФ в части доведения уровня средней заработной платы учителей до средней по региону.

В конце минувшей недели была проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации. Специалисты пришли к выводу, что проблем подобные меры не вызовут. Так, школа № 17 и школа № 29 расположены в одном микрорайоне в непосредственной территориальной близости. Слияние двух образовательных учреждений даст возможность организовать учебный процесс только в первую смену и увеличит количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также наполняемость классов станет в пределах допустимых норм, а административно-хозяйственные ресурсы будут использоваться более эффективно.

Школа № 37 и МОУ «Гимназия города Волжского» — учреждения с углубленным изучением отдельных предметов: в школе № 37 — алгебры и геометрии, на профильном уровне — русского языка, обществознания, биологии, физики; в гимназии на углубленном уровне — литературы и истории. Реорганизация обеспечит возможность обучения учащихся нового учреждения в городском многопрофильном образовательном центре и увеличит среднюю зарплату учителей МОУ «Гимназия г. Волжского».

Статус МОУ не изменится: они останутся муниципальными общеобразовательными учреждениями и сохранят основные цели деятельности в соответствии с нормами устава. В зданиях школы № 29 и МОУ «Гимназия г. Волжского» продолжится образовательный процесс, а все педагоги будут трудоустроены в реорганизованных учреждениях либо в других МОУ города Волжского. Реорганизация завершится до 1 сентября 2017 года.

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