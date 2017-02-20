Comic Con впервые прошел в Саудовской Аравии
Попкультурный фестиваль Comic Con впервые прошел в Саудовской Аравии — стране, где находятся главные священные города ислама Мекка и Медина. Об этом сообщает Reuters.
Попкультурный фестиваль Comic Con впервые прошел в Саудовской Аравии — стране, где находятся главные священные города ислама Мекка и Медина. Об этом сообщает Reuters.
Саудовская Аравия — страна, где занятия магией, гомосексуализм и внебрачные отношения караются смертной казнью — сейчас развивает свою индустрию развлечений, нацелившись перестать зависеть от цен на нефть. Развлекательным сектором в королевстве занимается специальное ведомство, которое в этом году собирается провести целый ряд фестивалей и концертов, а Comic Con стал одним из этих запланированных событий.
Саудовский Comic Con прошел в городе Джидда, который, как и родной для фестиваля калифорнийский
Местные религиозные деятели раскритиковали Comic Con как культ поклонения сатане.
Comic Con — фестиваль ежегодный международный фестиваль, проходящий в США с 1970 года. Он посвящен различным явлениям