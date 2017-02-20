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13:54 (мск), источник: Афиша Daily

Comic Con впервые прошел в Саудовской Аравии

Попкультурный фестиваль Comic Con впервые прошел в Саудовской Аравии — стране, где находятся главные священные города ислама Мекка и Медина. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Саудовская Аравия — страна, где занятия магией, гомосексуализм и внебрачные отношения караются смертной казнью — сейчас развивает свою индустрию развлечений, нацелившись перестать зависеть от цен на нефть. Развлекательным сектором в королевстве занимается специальное ведомство, которое в этом году собирается провести целый ряд фестивалей и концертов, а Comic Con стал одним из этих запланированных событий.

Саудовский Comic Con прошел в городе Джидда, который, как и родной для фестиваля калифорнийский Сан-Диего, находится на побережье моря. Всего пришло около 20 тысяч посетителей, некоторые из них были в костюмах героев комиксов и видеоигр.

У саудовской версии были и свои особенности — разные очереди для мужчин и женщин и перерывы на намаз (на молитвы пять раз в день призывают с минаретов).

Местные религиозные деятели раскритиковали Comic Con как культ поклонения сатане.

Comic Con — фестиваль ежегодный международный фестиваль, проходящий в США с 1970 года. Он посвящен различным явлениям поп-культуры — телесериалам, литературе ужасов, мультипликации, аниме, манге, игрушкам, коллекционным карточным играм, видеоиграм, фэнтези и веб-комиксам.

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