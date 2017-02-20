«III Офицерский марафон» состоится в Ростове

Мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества, пройдет на набережной реки Дон. Всего будут представлены две дистанции — на 10 км (2 круга) и 42 км (8,5 кругов).

Старт забега — в 10:00.

Напомним, первый и второй «Офицерские марафона» проводились в Ростове на территории Гребного канала «Дон».

В каждом из забегов принимали участие около 200 ростовчан.