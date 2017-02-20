Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Откровенное признание Валерии: "Да, я жила на зоне!"
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:21 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове появится первый «тактильный светофор»

Первый в Ростове-на-Дону «тактильный светофор» для слабовидящих и невнимательных пешеходов появится перед главным входом ДГТУ, на переходе между улицей Текучева и площадью Гагарина, сообщает пресс-служба университета.

Светофор был разработан и произведен резидентами промышленного коворкинга «Garaж».

По словам директора ООО «Энерджи-Бокс» (бренд Doroga-Box) Максима Олейникова, предложение установить «тактильный светофор» уже получило одобрение главы городской администрации. Промышленный прототип светофора был представлен Виталию Кушнареву во время его визита в ДГТУ.

«Наши системы представляют из себя светодиодные блоки, которые монтируются непосредственно в тротуар перед пешеходной зеброй и подключаются к светофору. Таким образом, невнимательные участники движения, к примеру, люди, имеющие дурную привычку переходить дорогу, уткнувшись в экран своего мобильного, оповещаются дополнительным сигналом непосредственно от кромки проезжей части. Слабовидящим гражданам также будет проще обнаружить место перехода благодаря характерным округлым выступам светодиодной брусчатки. Мы предлагаем установить системы “тактильных” пешеходных переходов на наиболее оживленных и аварийных улицах Ростова», — сказал Олейников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь