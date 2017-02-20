В Ростове появится первый «тактильный светофор»

Светофор был разработан и произведен резидентами промышленного коворкинга «Garaж».

По словам директора ООО «Энерджи-Бокс» (бренд Doroga-Box) Максима Олейникова, предложение установить «тактильный светофор» уже получило одобрение главы городской администрации. Промышленный прототип светофора был представлен Виталию Кушнареву во время его визита в ДГТУ.

«Наши системы представляют из себя светодиодные блоки, которые монтируются непосредственно в тротуар перед пешеходной зеброй и подключаются к светофору. Таким образом, невнимательные участники движения, к примеру, люди, имеющие дурную привычку переходить дорогу, уткнувшись в экран своего мобильного, оповещаются дополнительным сигналом непосредственно от кромки проезжей части. Слабовидящим гражданам также будет проще обнаружить место перехода благодаря характерным округлым выступам светодиодной брусчатки. Мы предлагаем установить системы “тактильных” пешеходных переходов на наиболее оживленных и аварийных улицах Ростова», — сказал Олейников.