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11:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Городские масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля

В каждом округе Иркутска будут проводить масленичные гулянья.

Масленичные гуляния пройдут 26 февраля 2017 года в Иркутске. Как 20 февраля сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления культуры Виталия Барышникова, народное гуляние начнется в 13:00 на площади у дворца спорта «Труд». «Масленица — один из самых массовых городских праздников. Иркутян ждут традиционные развлечения. Например, желающие смогут покорить масленичный столб. Состоится яркий обряд сжигания чучела Масленицы. Также для всех гостей пройдет концерт с участием творческих коллективов города. Кроме того, в этом году сами жители стали инициаторами и организаторами проведения масленичных гуляний», — отметил Виталий Барышников.

Во многих дворах ТОСы проведут праздничные мероприятия. Например, в Роще Каштаковская 26 февраля в 12:00 состоится дворовый праздник «Государыня ты, Масленица!», 25 февраля в 14:00 — «Проводы зимы» (ул. Байкальская, 266), в тот же день и время пройдет «Широка, да весела, наша Масленица» (ул. Дорожная, 29 а), в 17:00 — «Боярыня Масленица» (ул. Трилиссера, 112). ТОС «Синюшина гора» проведет праздник 26 февраля в 12:00 (ул. Маршала Конева, 20, б/с 11−18). Также уличный праздник для жителей пройдет 25 февраля в 14:00 по адресу ул. Пржевальского, 207.

Народные гуляния состоятся в каждом округе Иркутска с 23 по 26 февраля. В Правобережном округе кроме главной городской масленицы 26 февраля в 13:00 на ипподроме (ул. Култукская, 107) состоится праздник «Государыня ты, Масленица!», 26 февраля в 14:00 часов — «Масленица на острове Конный». В Октябрьском округе главный праздник «Веселись, честной народ, Масленица у ворот!» начнется 26 февраля в 14:00 на площади на бульваре Постышева, также в этот день массовое народное гуляние пройдет на площадях ТРК «Модный квартал» (ул. 3 июля, 25) и ТЦ «Цветной парк» (ул. Байкальская, 250/1). Клуб «Иркутские единоборцы» 23 февраля в 12:00 проведет два спортивных праздника «Сибирские забавы» (территория Иркутского водохранилища) и «Масленичная застава» (ул. Станиславского, 13А).

В Свердловском округе народные гуляния пройдут на заливе Якоби, где 26 февраля в 13:00 состоится «Казачья Масленица», также в 12:00 мероприятия будут проходить в парке им. Парижской коммуны и на площади ТРК «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 19/1). В Ленинском округе праздничные гуляния пройдут 26 февраля в 12:00 на площади возле торгового центра «Европарк» (ул. Р. Люксембург, 215в), в парке «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47).

Безопасность граждан во время праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники МВД и МЧС, а также бригады скорой медицинской помощи. Возле мест проведения народных гуляний 26 февраля будет ограничена продажа алкогольной продукции.

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