Пермские врачи спасли жизнь девушке с редкой патологией

Десять лет назад жительнице Кунгура был поставлен диагноз — болезнь Крона. Это редкое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое одновременно может поражать несколько частей: от ротовой полости до прямой кишки. Слизистая оболочка кишечника из-за язв, эрозий и трещин может иметь вид «булыжной мостовой».



Девушка нерегулярно принимала лекарства, а, когда запланировала беременность, полностью прекратила терапию. В итоге она была госпитализирована с резкой болью в животе и высокой температурой в Пермскую краевую клиническую больницу, сообщает минздрав.



Врачи обнаружили у пациентки критическое сужение кишки. Было решено удалить часть этого органа, иначе девушка могла умереть.



Однако прежде врачи назначили пациентке генно-инженерные биологические препараты. Уже после второй инъекции болезнь удалось взять под контроль. Хирургического вмешательства не потребовалось.



Сейчас пациентка близка к полной ремиссии заболевания и, возможно, уже в будущем сможет планировать беременность, но при постоянной терапии и под тщательным наблюдением специалистов.