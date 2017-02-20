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15:36 (мск), источник: Новости Перми

Пермские врачи спасли жизнь девушке с редкой патологией

Жительница Кунгура страдает хроническим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Из-за нерегулярного приема лекарств у пациентки случился рецидив.

Десять лет назад жительнице Кунгура был поставлен диагноз — болезнь Крона. Это редкое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое одновременно может поражать несколько частей: от ротовой полости до прямой кишки. Слизистая оболочка кишечника из-за язв, эрозий и трещин может иметь вид «булыжной мостовой».

Девушка нерегулярно принимала лекарства, а, когда запланировала беременность, полностью прекратила терапию. В итоге она была госпитализирована с резкой болью в животе и высокой температурой в Пермскую краевую клиническую больницу, сообщает минздрав.

Врачи обнаружили у пациентки критическое сужение кишки. Было решено удалить часть этого органа, иначе девушка могла умереть.

Однако прежде врачи назначили пациентке генно-инженерные биологические препараты. Уже после второй инъекции болезнь удалось взять под контроль. Хирургического вмешательства не потребовалось.

Сейчас пациентка близка к полной ремиссии заболевания и, возможно, уже в будущем сможет планировать беременность, но при постоянной терапии и под тщательным наблюдением специалистов.

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