Пермские врачи спасли жизнь девушке с редкой патологией
Жительница Кунгура страдает хроническим воспалительным заболеванием
Жительница Кунгура страдает хроническим воспалительным заболеванием
Десять лет назад жительнице Кунгура был поставлен диагноз — болезнь Крона. Это редкое хроническое воспалительное заболевание
Девушка нерегулярно принимала лекарства, а, когда запланировала беременность, полностью прекратила терапию. В итоге она была госпитализирована с резкой болью в животе и высокой температурой в Пермскую краевую клиническую больницу, сообщает минздрав.
Врачи обнаружили у пациентки критическое сужение кишки. Было решено удалить часть этого органа, иначе девушка могла умереть.
Однако прежде врачи назначили пациентке
Сейчас пациентка близка к полной ремиссии заболевания и, возможно, уже в будущем сможет планировать беременность, но при постоянной терапии и под тщательным наблюдением специалистов.