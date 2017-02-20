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11:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин: «В Казани будут расширяться возможности для лыжных прогулок»

(Город Казань KZN.RU, 20 февраля, Алсу Сафина). В Казани будут расширяться возможности для занятия лыжным спортом. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги прошедшей 18 февраля в столице Татарстана гонки «Лыжня России».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани напомнил, что на коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о планах модернизировать и восстановить лыжную базу «Локомотив» в Юдино. Кроме того, в этом году начнется строительство модульной лыжной базы на территории татарской гимназии № 3 на Горьковском шоссе.

Комментируя итоги «Лыжни России», И. Метшин отметил: «Главный показатель для нас — это массовость. В этом году на лыжи встало 20,5 тыс. жителей Казани, количество лыжников растет во всех районах города, и это радует. Возвращается хорошо забытое старое, когда семьями встают на лыжи». «Произошли изменения в Горкинско-Ометьевском лесу, появляются новые лыжники, да и погода в этом году благоволит», — добавил мэр.

Стоит отметить, что благоустроенный в прошлом году Горкинско-Ометьевский лес стал одной из площадок проведения массовой лыжной гонки. Старты прошли также на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино и в пойме реки Казанки в Ново-Савиновском районе.

Председатель Комитета физкультуры и спорта Светлана Вострикова напомнила, что в этом году в программу «Лыжни России» был включен лыжный забег по выполнению норматива комплекса ГТО среди всех возрастных категорий.

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