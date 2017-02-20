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11:02 (мск), источник: АиФ Калининград

В центре Калининграда 23 февраля ограничат движение автобусов и автомобилей

В День защитника Отечества будет ограничено движение транспорта в центре Калининграда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Проехать нельзя будет по центральным улицам — по Гвардейскому проспекту (от ул. Горной до ул. Театральной) и улице Горной (от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского).

«Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность при проведении церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам», — сообщили в мэрии.

При этом перекрывать дорогу будут по мере необходимости с 10.30 до 12.00.

Отметим, что на это время автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через Гвардейский проспект и ул. Горную будут перенаправлены на Ленинский проспект, ул. Театральную. В обратном направлении — по тому же маршруту.

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