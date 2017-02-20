В центре Калининграда 23 февраля ограничат движение автобусов и автомобилей

Проехать нельзя будет по центральным улицам — по Гвардейскому проспекту (от ул. Горной до ул. Театральной) и улице Горной (от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского).

«Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность при проведении церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам», — сообщили в мэрии.

При этом перекрывать дорогу будут по мере необходимости с 10.30 до 12.00.

Отметим, что на это время автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через Гвардейский проспект и ул. Горную будут перенаправлены на Ленинский проспект, ул. Театральную. В обратном направлении — по тому же маршруту.