Бесплатные устройства для чистки автомобилей установили около станций московского метро

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пылесосы, устройства для подкачки шин и емкости с водой установили на перехватывающих парковках Московского метрополитена. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, воспользоваться данными сервисами для уборки автомобилей можно будет бесплатно.

«На перехватывающих парковках около станций “Аннино”, “Славянский Бульвар”, “Бульвар Дмитрия Донского”, “Волоколамская”, “Выхино”, “Новокосино” и “Зябликово” установили пылесосы для автомобилей и устройства для подкачки шин. Также для автомобилистов, которые захотят сделать влажную уборку салона транспортного средства, организована подача воды. Данный сервис будет работать при среднесуточной температуре воздуха выше 7 градусов», — сказал он.

Ликсутов отметил, что «перехватывающие парковки в Москве пользуются большой популярностью», поэтому в текущем году такие стоянки будут организованы около станций «Зябликово», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская», «Теплый Стан» и «Котельники».

Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщил ТАСС, что перехватывающие парковки до конца года оборудуют инновационными сервисами оплаты. С 1 января 2017 года стоимость 1 поездки на метро по безналичной оплате банковскими картами и мобильными устройствами с эмулированной банковской картой снизилась с 50 до 40 рублей.