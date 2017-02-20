Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Порошенко отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
СМИ: муж Бони после развода оставил ее ни с чем
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
14:34 (мск), источник: ТАСС

Бесплатные устройства для чистки автомобилей установили около станций московского метро

Пылесосы для автомобилей и устройства для подкачки шин появились на перехватывающих парковках около станций «Аннино», «Славянский Бульвар», а также «Новокосино» и «Зябликово».

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пылесосы, устройства для подкачки шин и емкости с водой установили на перехватывающих парковках Московского метрополитена. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, воспользоваться данными сервисами для уборки автомобилей можно будет бесплатно.

Новость
Парковки в Москве станут бесплатными на четыре дня

«На перехватывающих парковках около станций “Аннино”, “Славянский Бульвар”, “Бульвар Дмитрия Донского”, “Волоколамская”, “Выхино”, “Новокосино” и “Зябликово” установили пылесосы для автомобилей и устройства для подкачки шин. Также для автомобилистов, которые захотят сделать влажную уборку салона транспортного средства, организована подача воды. Данный сервис будет работать при среднесуточной температуре воздуха выше 7 градусов», — сказал он.

Ликсутов отметил, что «перехватывающие парковки в Москве пользуются большой популярностью», поэтому в текущем году такие стоянки будут организованы около станций «Зябликово», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская», «Теплый Стан» и «Котельники».

Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов сообщил ТАСС, что перехватывающие парковки до конца года оборудуют инновационными сервисами оплаты. С 1 января 2017 года стоимость 1 поездки на метро по безналичной оплате банковскими картами и мобильными устройствами с эмулированной банковской картой снизилась с 50 до 40 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: слова прокурора Черногории о подготовке Москвой переворота безответственны
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь