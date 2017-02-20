За двое суток в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Таким образом, за двое суток количество осадков в Москве может превысить треть месячной нормы (36%), которая для февраля составляет в столице 36 мм.

В ближайшие дни в городе ожидается снег, мокрый снег и дождь при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов. По прогнозу ведомства, прирост осадков днем в понедельник составит до 2 мм, в ночь на вторник — до 4 мм, днем во вторник — до 4 мм и в ночь на среду — до 3 мм.