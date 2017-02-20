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14:24 (мск), источник: Интерфакс

За двое суток в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — В Москве к утру среды может выпасть до 13 мм осадков, сообщает Росгидромет.

Источник: Агентство «Москва»

Таким образом, за двое суток количество осадков в Москве может превысить треть месячной нормы (36%), которая для февраля составляет в столице 36 мм.

В ближайшие дни в городе ожидается снег, мокрый снег и дождь при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов. По прогнозу ведомства, прирост осадков днем в понедельник составит до 2 мм, в ночь на вторник — до 4 мм, днем во вторник — до 4 мм и в ночь на среду — до 3 мм.

Атмосферное давление в регионе продолжит падать — с 738 мм до 731 мм ртутного столба.

Февраль в столице пока существенно не добирает норму осадков. С начала месяца в Москве выпало всего 11 мм, или 30,5% месячной нормы.

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