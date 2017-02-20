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10:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев позвали в День защитника Отечества на лыжню

В Новосибирске пройдет «гонка мужества» в честь первого мастера спорта Сибири Федора Ивачева, погибшего в боях под Москвой в 1941 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцев позвали в День защитника Отечества на лыжню, сообщает пресс-служба мэрии.

Лыжная гонка мужества в честь первого мастера спорта Сибири Федора Ивачева пройдет 23 февраля на стадионе «Красное знамя», расположенном по улице Тимирязева, 5.

«Соревнования проводятся в честь памяти первого мастера спорта Сибири, командира лыжного диверсионного батальона Федора Ивачева, погибшего в боях под Москвой в декабре 1941 года», — пояснили в мэрии.

В гонке могут принять участие новосибирцы от 14 до 80 лет, дистанции будут по 30 км, 20 км и 10 км (соответственно, для мужчин, женщин и детей). Для участников гонки на 30 и 20 км будет организован пункт питания. Все желающие принять участие в соревнованиях могут подать предварительную заявку и пройти регистрацию на сайте sportsoyuznsk.ru.

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