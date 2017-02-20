Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
"Марш рассерженных белорусов": что возмутило людей в Минске
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
Шоколад и черная икра: Сябитова отметила юбилей
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В два раза больше «Кузнецова»: СМИ о новейшем авианосце РФ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:44 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не переедать на масленицу и больше гулять

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор советует россиянам внимательнее относиться к качеству блинов в неделю масленицы, помнить о правилах личной гигиены и требованиях законодательства в сфере торговли.

Источник: РИА "Новости"

«Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора в понедельник. Также рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, «чтобы активный отдых был на пользу здоровью».

Читайте также
Блинчики для первых лиц: кремлевские рецепты к Масленице

В Роспотребнадзоре также напоминают о том, что желающим отведать блинов в местах уличных гуляний следует присмотреться к условиям реализации продукции — соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок для блинов и других ингредиентов.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, каким должен быть состав блинов. «В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено», — говорится в сообщении.

Тем, кто предпочитает печь блины самостоятельно, в ведомстве напомнили, что, приобретая яйца, муку и молоко, следует обратить внимание на наличие изготовителя, на дату и срок годности, условия хранения и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь