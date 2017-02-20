Роспотребнадзор посоветовал россиянам не переедать на масленицу и больше гулять

«Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора в понедельник. Также рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, «чтобы активный отдых был на пользу здоровью».

В Роспотребнадзоре также напоминают о том, что желающим отведать блинов в местах уличных гуляний следует присмотреться к условиям реализации продукции — соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок для блинов и других ингредиентов.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, каким должен быть состав блинов. «В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено», — говорится в сообщении.

Тем, кто предпочитает печь блины самостоятельно, в ведомстве напомнили, что, приобретая яйца, муку и молоко, следует обратить внимание на наличие изготовителя, на дату и срок годности, условия хранения и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.