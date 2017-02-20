Студентка ИГУ заняла второе место в чемпионате WorldSkills Russia

Как 20 февраля сообщила пресс-служба вуза, студентка третьего курса Светлана Якимова продемонстрировала умения в подготовке и проведении фрагмента урока, внеурочного занятия c элементами конструирования (в том числе конструктора «Лего» или робототехники), родительского собрания. Также она представила мультимедийную учебную презентацию с использованием интерактивных элементов и решила несколько ситуативных педагогических задач.

Неплохие результаты показала еще одна участница от ИГУ, выступавшая по компетенции «Дошкольное воспитание». Студентка третьего курса педагогического института Анастасия Шестопалова демонстрировала умения в разработке и проведении комплекса утренней гимнастики, занятия по робототехнике, дидактической игры с использованием ИКТ, представлении театра для детей. Также она презентовала детскую книгу, создала образец декоративной росписи, изготовила поделку в технике рисования пластилином на разных поверхностях, а также разработала и представила совместный проект воспитателя, детей и родителей.



«Участникам давалось определенное время на подготовку и представление конкурсных заданий, выполнение которых оценивалось в соответствии с регламентами начисления баллов, принятыми в WorldSkills Russia. А обстановку настоящего урока помогали создать учащиеся начальных классов одной из школ города», — рассказала эксперт чемпионата, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования педагогического института ИГУ Ольга Зайцева.

Кроме Ольги Зайцевой в качестве экспертов-компатриотов чемпионата (занимающиеся подготовкой участников и оценкой результатов) выступали еще два педагога ИГУ. На площадке «Преподаватель младших классов» работала старший преподаватель кафедры психологии и педагогики начального образования пединститута Инга Попова. На площадке «Дошкольное воспитание» работала ассистент кафедры психологии и педагогики дошкольного образования пединститута Ирина Михайлова. По экспертной оценке студенты ИГУ показали высокий уровень мастерства при решении задач, максимально приближенных к реальным.

Региональные профессиональные чемпионаты проходят в 75 странах-членах WorldSkills. В них принимают участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников и профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

В прошедшем в Иркутске чемпионате участвовали 111 человек из 61 профессиональной образовательной организации Иркутской области по 12 компетенциям. В ходе чемпионата участники на протяжении трех конкурсных дней выполняли задания по модулям, требующие владения общими и профессиональными компетенциями.

Фото с сайта ИГУ.