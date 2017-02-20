Дмитрий Рыболовлев поднялся на 12 строчку рейтинга Forbes

Его капитал составил $7700 млн. В 2015 году он занимал 14 строчку аналогичного рейтинга, правда, с капиталом $8500 млн. За всю историю ТОПа богатейших бизнесменов от Forbes — это наивысшая позиция бывшего владельца «Уралкалия». Напомним, в 2015 году после семилетней тяжбы Рыболовлев развёлся со своей супругой, согласившись заплатить ей $604 млн и отдать два дома в Швейцарии. В итоге Елена Рыболовлева впервые попала в рейтинг Forbes, заняв 142 место в списке самых богатых российских бизнесменов. Капитал экс-супруги Рыболовлева составляет $600 млн, полностью основанный на выплатах бывшего мужа, что является прецедентом для рейтинга.

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Супруги Рыболовлевы познакомились ещё в институте и прожили вместе 21 год. У них две дочери. С момента первого иска жены большинство приобретений Рыболовлев оформлял на старшую дочь Екатерину. Помимо экс-супругов Рыболовлевых в рейтинг богатейших бизнесменов России попал также бывший сенатор от Пермского края (2007−2010 гг.) Сергей Гордеев. Он находится на 90-м месте в списке ($900 млн). В 2015 году экс-сенатор занимал только 152 место в рейтинге, имея капитал $550 млн. За Гордеевым значится пакет акций ГК «ПИК» (29,9%). В 2015 году он продал свою долю (6,38%) в финансовой группе «Открытие Холдинг». Сумма сделки оценивалась в $8 млрд. Также в прошлом году ГК «ПИК» реализовала 650 тыс. кв. м жилья. В Перми Сергей Гордеев — учредитель фонда по сохранению архитектурного наследия «Русский авангард» — известен как один из основателей Музея современного искусства PERMM, открывшийся с привезённой Гордеевым в столицу Прикамья выставки под кураторством Марата Гельмана «Русское бедное». Также Гордеев считается одним из инициаторов «пермского культурного проекта» — концепции постиндустриального развития Перми, которая реализовывалась за счёт массы культурных мероприятий в 2008—2012 годы, когда Пермский край возглавлял Олег Чиркунов. Президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев занимает 98 строчку рейтинга богатейших бизнесменов России, имея капитал $850 млн. За год господин Кузяев преодолел 17 строчек ТОПа. Его максимальный взлёт в Forbes был в 2014 году (93 место) с капиталом $1150 млн.

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