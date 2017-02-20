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11:14 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Рыболовлев поднялся на 12 строчку рейтинга Forbes

Уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев по итогам 2016 года занял 12 место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes.

Его капитал составил $7700 млн. В 2015 году он занимал 14 строчку аналогичного рейтинга, правда, с капиталом $8500 млн. За всю историю ТОПа богатейших бизнесменов от Forbes — это наивысшая позиция бывшего владельца «Уралкалия».

Напомним, в 2015 году после семилетней тяжбы Рыболовлев развёлся со своей супругой, согласившись заплатить ей $604 млн и отдать два дома в Швейцарии. В итоге Елена Рыболовлева впервые попала в рейтинг Forbes, заняв 142 место в списке самых богатых российских бизнесменов. Капитал экс-супруги Рыболовлева составляет $600 млн, полностью основанный на выплатах бывшего мужа, что является прецедентом для рейтинга.

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Супруги Рыболовлевы познакомились ещё в институте и прожили вместе 21 год. У них две дочери. С момента первого иска жены большинство приобретений Рыболовлев оформлял на старшую дочь Екатерину.

Помимо экс-супругов Рыболовлевых в рейтинг богатейших бизнесменов России попал также бывший сенатор от Пермского края (2007−2010 гг.) Сергей Гордеев. Он находится на 90-м месте в списке ($900 млн). В 2015 году экс-сенатор занимал только 152 место в рейтинге, имея капитал $550 млн. За Гордеевым значится пакет акций ГК «ПИК» (29,9%). В 2015 году он продал свою долю (6,38%) в финансовой группе «Открытие Холдинг». Сумма сделки оценивалась в $8 млрд. Также в прошлом году ГК «ПИК» реализовала 650 тыс. кв. м жилья.

В Перми Сергей Гордеев — учредитель фонда по сохранению архитектурного наследия «Русский авангард» — известен как один из основателей Музея современного искусства PERMM, открывшийся с привезённой Гордеевым в столицу Прикамья выставки под кураторством Марата Гельмана «Русское бедное». Также Гордеев считается одним из инициаторов «пермского культурного проекта» — концепции постиндустриального развития Перми, которая реализовывалась за счёт массы культурных мероприятий в 2008—2012 годы, когда Пермский край возглавлял Олег Чиркунов.

Президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев занимает 98 строчку рейтинга богатейших бизнесменов России, имея капитал $850 млн. За год господин Кузяев преодолел 17 строчек ТОПа. Его максимальный взлёт в Forbes был в 2014 году (93 место) с капиталом $1150 млн.

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Напомним, выпускник Пермского классического университета Андрей Кузяев в 1991—1993 годы принимал участие в создании Пермской товарной биржи и работал её управляющим. С июня 1993 года был президентом ТОО «Универсальный торговый дом». В ноябре 1993 года АО «Пермская товарная биржа» было реорганизовано в ОАО «Пермская финансово-производственная группа», которую Кузяев возглавил в должности президента.

С 2000 по 2014 годы был президентом Lukoil Overseas, после чего решил заняться телекоммуникационным бизнесом, приобретя 75,5% доли холдинга «ЭР-Телеком» (12% рынка платного телевидения и 11% рынка широкополосного доступа).

Инвестор строительства нового терминала Международного аэропорта «Пермь» Роман Троценко («Новапорт») находится на 115 месте в списке самых богатых бизнесменов России. Его капитал оценивается в $ 750 млн. За год рейтинг Троценко опустился на восемь позиций, а размер капитала на $ 150 млн.

151 строчку рейтинга богатейших бизнесменов занимает уроженец Губахи Сергей Махлай ($550 млн). Его отец — Владимир Махлай — был руководителем Губахинского химического завода (сейчас ОАО «Метафракс») в годы, когда на нём запустили мощнейшее в Союзе производство метанола. В 1985 году Владимир Махлай стал директором ПО «Тольяттиазот». Сергей Махлай в 2011 году стал председателем Совета директоров ОАО «Тольяттиазот». В январе 2013 года миноритарный акционер «Тольяттиазота» «Уралхим» направил в СК России по Самарской области заявление о возбуждении уголовного дела, обвинив руководство и мажоритарных акционеров «Тольяттиазота» в выводе активов. Сергей и Владимир Махлаи были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В настоящее время они проживают в США.

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