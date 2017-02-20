В среду в Омске наступит оттепель: +1 градус

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на нынешнюю рабочую неделю. Уже скоро в регион придёт самая настоящая оттепель: температура воздуха повысится до положительных значений.

Во вторник, 21 февраля, ночью ожидается −6…−11°, при прояснении до -17°. Днём потеплеет до 0…-5°. Будет ветрено. В некоторых районах прогнозируется порывистый ветер. Синоптики обещают ночной снегопад и метель. В среду, 22 февраля, в регион придёт долгожданная оттепель. Ночью будет −4…+1°, тогда как ночью −2…−7°. Небольшой снег и метель сохранятся. В четверг, 23 февраля, слегка похолодает. Ночью будет −4…−9°, днём 0…-5°. Осадков не прогнозируется.

Синоптики вспоминают, что за всё время метеорологических наблюдений самая высокая температура воздуха 21 февраля наблюдалась в 1963 году: +1. В 1958 году было установлено сразу два температурных рекорда: 22 февраля наблюдалось +3,1°; 23 февраля отмечалось +3,6°.