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15:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградцы начали праздновать Масленицу

20 февраля начинается одна из самых любимых и вкусных недель — масленичная.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Массовые гуляния, хороводы, задорные песни и горячие блины — без всего этого не проходит ни одна встреча праздника. Традиционно Масленица знаменует проводы зимы и долгожданную встречу весны. Жители Волгоградской области к празднованию подходят ответственно.

Например, жители поселка Гумрак за несколько дней до начала Масленицы готовят праздничную программу и мастерят чучело. Зеленоглазую красавицу с пышными волосами цвета пшеницы собирали всем поселком, использовали подручные материалы. Решили, что в этом году предвестница весны Василиса будет высокой и с пышными формами, чем они больше, тем урожай будет богаче.

Мария Иванова, жительница ТОС «Заполотновский»: «Мы будем сейчас расклеивать объявления, будем всех звать, чтобы пришли на нашу Масленицу. Чтобы мы все вместе играли. Это сближает, во-первых. Это интересно. Можно знакомиться с людьми, общаться. И это просто весело».

Помимо традиционного обычая сжигания чучела, масленичная неделя славится сытной и обильной пищей. Главное блюдо — блины. С маслом, сметаной, медом, икрой, рыбой, овощной и сладкой начинкой. Их едят дома, в гостях, на уличных гуляниях. Еще с древних времен эта традиция связана с желанием людей расположить к себе солнышко, уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю.

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