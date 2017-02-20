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11:23 (мск), источник: ТАСС

Восхитившая Бритни Спирс кулинар из Уфы может открыть кондитерскую в ОАЭ

Ольга Носкова из Уфы два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури.

Источник: ТАСС

УФА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ольга Носкова из Уфы, известная своими «зеркальными» тортами, может открыть кондитерскую в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказала ТАСС сама кулинар.

«Активно ведутся переговоры об открытии моих кондитерских в крупнейшем The Dubai Mall в Дубае, в Москве, Лондоне, Шанхае и других городах. Я нахожусь в поиске инвесторов и партнеров по всему миру. В ближайшем будущем планирую запустить онлайн мастер-классы на моем канале в Youtube для тех, кто не имеет возможности попасть на выездные уроки, которые я провожу. Конечно, в планах развитие продаж в моей родной Уфе», — сказала она.

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Носкова отметила, что она, экономист по образованию, два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури. Она размещала фотографии своих изделий в интернете, благодаря чему о ней узнали по всему миру.

Британская Independent назвала глазурь тортов «совершенством», а популярная американская поп-певица Бритни Спирс назвала кулинарные изделия «слишком прекрасными, чтобы их есть», скопировав изображения на свою страницу в социальной сети.

«Сотни тысяч людей со всего мира пишут мне и присылают заказы, большая часть из них живет за пределами России. Особенно большой интерес наблюдается со стороны стран Ближнего Востока, США, Великобритании, Португалии, Бразилии», — рассказала кулинар.

Носкова отметила, что делает торты с зеркальной или бархатной поверхностью. «Каждый торт получается уникальным, не похожим на другие. Я люблю экспериментировать с цветами, смешивая, играя с ними. Иногда во время оформления могу полностью переосмыслить свою задумку, и получается что-то экстраординарное, отработанных схем нет никогда», — сказала кулинар, добавив, что некоторые продукты заказывает из-за границы: бельгийский или швейцарский шоколад, французские натуральные красители, пюре из ягод и фруктов.

В ближайшее время она отправится в Нью-Йорк, где огласят победителей премии The Shorty Awards, которую вручают авторам самых популярных аккаунтов в социальных сетях.

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