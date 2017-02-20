Восхитившая Бритни Спирс кулинар из Уфы может открыть кондитерскую в ОАЭ
Ольга Носкова из Уфы два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури.
Ольга Носкова из Уфы два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури.
УФА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ольга Носкова из Уфы, известная своими «зеркальными» тортами, может открыть кондитерскую в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказала ТАСС сама кулинар.
«Активно ведутся переговоры об открытии моих кондитерских в крупнейшем The Dubai Mall в Дубае, в Москве, Лондоне, Шанхае и других городах. Я нахожусь в поиске инвесторов и партнеров по всему миру. В ближайшем будущем планирую запустить онлайн
Носкова отметила, что она, экономист по образованию, два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури. Она размещала фотографии своих изделий в интернете, благодаря чему о ней узнали по всему миру.
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«Сотни тысяч людей со всего мира пишут мне и присылают заказы, большая часть из них живет за пределами России. Особенно большой интерес наблюдается со стороны стран Ближнего Востока, США, Великобритании, Португалии, Бразилии», — рассказала кулинар.
Носкова отметила, что делает торты с зеркальной или бархатной поверхностью. «Каждый торт получается уникальным, не похожим на другие. Я люблю экспериментировать с цветами, смешивая, играя с ними. Иногда во время оформления могу полностью переосмыслить свою задумку, и получается
В ближайшее время она отправится в