Восхитившая Бритни Спирс кулинар из Уфы может открыть кондитерскую в ОАЭ

«Активно ведутся переговоры об открытии моих кондитерских в крупнейшем The Dubai Mall в Дубае, в Москве, Лондоне, Шанхае и других городах. Я нахожусь в поиске инвесторов и партнеров по всему миру. В ближайшем будущем планирую запустить онлайн мастер-классы на моем канале в Youtube для тех, кто не имеет возможности попасть на выездные уроки, которые я провожу. Конечно, в планах развитие продаж в моей родной Уфе», — сказала она.

УФА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ольга Носкова из Уфы, известная своими «зеркальными» тортами, может открыть кондитерскую в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказала ТАСС сама кулинар.

Носкова отметила, что она, экономист по образованию, два года назад решила заняться кондитерским делом и создавать «зеркальные» торты, разработав свой особенный рецепт совершенной глазури. Она размещала фотографии своих изделий в интернете, благодаря чему о ней узнали по всему миру.

Британская Independent назвала глазурь тортов «совершенством», а популярная американская поп-певица Бритни Спирс назвала кулинарные изделия «слишком прекрасными, чтобы их есть», скопировав изображения на свою страницу в социальной сети.

«Сотни тысяч людей со всего мира пишут мне и присылают заказы, большая часть из них живет за пределами России. Особенно большой интерес наблюдается со стороны стран Ближнего Востока, США, Великобритании, Португалии, Бразилии», — рассказала кулинар.