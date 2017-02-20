В праздничные дни в Перми изменится режим работы пунктов продаж проездных

В Перми в праздничные дни будет скорректирован график работы пунктов продажи и пополнения электронных проездных. 23, 24 и 26 февраля — кассы работать не будут.

В субботу, 25 февраля, будет работать 13 пунктов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Отметим, на сегодняшний день к системе электронного учета льготников подключились автобусные маршруты № 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 44, 58, 61, 62, 68, 71, 73.

