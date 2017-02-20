Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
8 способов поклеить обои иначе
Откровенное признание Валерии: "Да, я жила на зоне!"
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка. Её разыскали полицейские в селе Николо-Березовка Краснокамского района, откуда она родом. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: Башинформ

Как сообщалось ранее, несовершеннолетняя ушла из дома 10 февраля. В канун 17-летия девушки её объявили в розыск.

Подробности случившегося устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь