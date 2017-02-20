В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка. Её разыскали полицейские в селе
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка. Её разыскали полицейские в селе
Как сообщалось ранее, несовершеннолетняя ушла из дома 10 февраля. В канун 17-летия девушки её объявили в розыск.
Подробности случившегося устанавливаются.