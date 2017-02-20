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12:21 (мск), источник: N + 1

Дрону с огнеметом поручили удаление мусора с ЛЭП

В китайском городе Санъян, провинция Хубэй, прошли испытания дрона с огнеметом, который предназначен для удаления мусора с воздушных линий электропередач. Об этом сообщает Metro.

Легкий мусор время от времени повисает на линиях электропередач. Как правило, для удаления мусора привлекаются сотрудники энергетических компаний, которые снимают его вручную из люльки телескопической автовышки. Такой метод прост, однако обладает ощутимыми недостатками — в каждом месте скопления мусора необходимо раскладывать упоры и поднимать люльку, на что уходит 5−10 минут.

Одна из китайских энергетических компаний протестировала в Санъяне новый способ очистки ЛЭП от мусора, использовав для этого дрон с огнеметом. Судя по опубликованному видеоролику и фотоматериалам, для уничтожения мусора был приспособлен модифицированный октокоптер DJI S1000+, который может поднимать в воздух до 11 килограммов груза.

Никаких подробностей о проведенных испытаниях неизвестно — например, не ясно, была ли тестовая линия под напряжением. Также непонятно, каким образом планируется защищать беспилотник от электромагнитного излучения при работе на высоковольтных ЛЭП — учитывая, что для удаления мусора используется огнемет, можно сделать вывод, что дрон планируется использовать только на высоковольтных линиях, где используются кабели без изоляции.

Ранее свою версию дрона с огнеметом сконструировал американец Остин Хауват, также в Университете Небраски-Линкольна испытали на практике дрона с системой контролируемых поджогов. Промышленные беспилотники используются и для других задач. Дроны помогают пожарным, следят за состоянием сотовой сети, ветрогенераторов, мостов, балластных танков и паровых котлов, помогают в управлении строительной техникой и в поиске альпинистов в трещинах ледника.

Николай Воронцов

Комментарии
1
Юрий Ветров
Китайцы жгут! в прямом смысле)))
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