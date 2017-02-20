Дрону с огнеметом поручили удаление мусора с ЛЭП

Легкий мусор время от времени повисает на линиях электропередач. Как правило, для удаления мусора привлекаются сотрудники энергетических компаний, которые снимают его вручную из люльки телескопической автовышки. Такой метод прост, однако обладает ощутимыми недостатками — в каждом месте скопления мусора необходимо раскладывать упоры и поднимать люльку, на что уходит 5−10 минут.

Одна из китайских энергетических компаний протестировала в Санъяне новый способ очистки ЛЭП от мусора, использовав для этого дрон с огнеметом. Судя по опубликованному видеоролику и фотоматериалам, для уничтожения мусора был приспособлен модифицированный октокоптер DJI S1000+, который может поднимать в воздух до 11 килограммов груза.