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14:33 (мск), источник: N + 1

NASA отменило переход «Юноны» на короткую орбиту

Команда миссии «Юнона» приняла решение оставить аппарат на длинной 53-дневной юпитерианской орбите.

Источник: NASA

По словам ученых, это не повлияет на качество научных данных и даже позволит получить новые данные о магнитосфере планеты. Однако из-за этого вместо запланированных 35 оборотов аппарат выполнит за время основной работы лишь 12 тесных сближений с Юпитером. Об этом сообщает пресс-релиз NASA.

«Юнона» находится на длинной 53-дневной орбите с 4 июля 2016 года. Согласно плану миссии аппарат должен был включить двигатели и скорректировать траекторию еще 19 октября. 14 октября инженеры провели плановую проверку основного двигателя «Юноны» и обнаружили, что два гелиевых клапана системы сжатия топлива работали с сильной задержкой: вместо нескольких секунд на их открытие потребовались минуты. Тогда маневр был отложен на время расследования причин аномалии.

Спустя четыре месяца инженеры приняли решение отменить переход «Юноны» на короткие орбиты.

Мы рассмотрели множество сценариев по переходу Юноны на более короткие орбиты, но существуют опасения, что после запуска двигателя аппарат попадет на нежелательную орбиту. То есть включение двигателей — риск для научных целей миссии.
Рик Нибаккенруководитель миссии

Ученые отмечают, что длинные орбиты позволяют расширить программу миссии — у аппарата появилась возможность исследовать магнитосферу Юпитера не только вблизи планеты, но и на дальних рубежах. Кроме того, «Юнона» проведет меньше времени в условиях высокой радиоактивности. Именно это воздействие ограничивает срок службы аппарата. В рамках выделенного бюджета миссия будет продолжаться до июля 2018 года. Затем команда возможно попросит о продлении миссии.

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Согласно пресс-релизу, в ближайшие месяцы запланирована публикация серии научных статей по данным, собранным «Юноной» за первые три сближения с Юпитером. В частности, ученые выяснили, что полярные сияния на Юпитере гораздо мощнее, чем считалось ранее, а атмосферные образования, обеспечивающие необычный внешний вид газовой планеты, простираются глубоко под поверхностью гиганта.

«Юнона» стартовала с Земли 5 августа 2011 года. Она стала первым аппаратом, сфотографировавшим и изучившим северный и южный полюса Юпитера, а также побила несколько рекордов, став самым далеким от Солнца устройством, работающим на солнечных батареях и совершив переход на орбиту планеты на скорости в 57,9 километра в секунду.

Основная миссия аппарата — анализ магнитного поля и атмосферы газового гиганта. Кроме того, ученые надеются выяснить, как возник Юпитер и как устроены «горячие пятна», колодцы свободные от облаков, сквозь которые можно увидеть нижние слои атмосферы планеты. Подробнее о задачах, стоящих перед «Юноной», можно прочитать в нашем материале.

Владимир Королёв

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