В Московском зоопарке впервые за 40 лет решили завести бегемота
Руководство Московского зоопарка планирует после почти 40-летнего перерыва включить в число своих питомцев бегемота, сообщает ТАСС.
Руководство Московского зоопарка планирует после почти 40-летнего перерыва включить в число своих питомцев бегемота, сообщает ТАСС.
«Мы, как и наши посетители, хотели бы завести бегемота, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы этот любимец публики оказался у нас в зоопарке. И надеемся, что получится скоро вас порадовать», — заявила в интервью агентству директор зоопарка Светлана Акулова.
Пара бегемотов появилась в Московском зоопарке осенью 1940 года, а в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, у них родился детеныш, получивший кличку Август, что стало первым случаем размножения бегемотов в зоопарках СССР.
Бегемоты в Московском зоопарке содержались до 1980-х годов прошлого века, однако в 1985 году на месте бегемотника устроили моржатник.