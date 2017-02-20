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14:45 (мск), источник: РБК

В Московском зоопарке впервые за 40 лет решили завести бегемота

Руководство Московского зоопарка планирует после почти 40-летнего перерыва включить в число своих питомцев бегемота, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, как и наши посетители, хотели бы завести бегемота, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы этот любимец публики оказался у нас в зоопарке. И надеемся, что получится скоро вас порадовать», — заявила в интервью агентству директор зоопарка Светлана Акулова.

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Пара бегемотов появилась в Московском зоопарке осенью 1940 года, а в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, у них родился детеныш, получивший кличку Август, что стало первым случаем размножения бегемотов в зоопарках СССР.

Бегемоты в Московском зоопарке содержались до 1980-х годов прошлого века, однако в 1985 году на месте бегемотника устроили моржатник.

Комментарии
1
Василиса Премудрая
Хорошо бы)) Сразу вспомнился фильм "Офицеры", где суворовец Трофимов в увольнении бегемота в Зоопарке смотрел)))
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