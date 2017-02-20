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11:35 (мск), источник: РИА Новости

На Урале проверят организацию отлова безнадзорных животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверит организацию отлова безнадзорных собак и кошек после того, как две собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Пальмино Таборинского района, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Источник: РИА Новости

«Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков по результатам проведенного анализа поступающих обращений граждан и публикаций в СМИ поручил территориальным прокурорам провести проверку соблюдения законодательства при организации отлова безнадзорных собак и кошек, а также содержании домашних животных», — говорится в сообщении.

В частности, прокуратура проверит законность и полноту организованных в муниципалитетах мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию животных.

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В первую очередь, прокурорам поставлена задача проверить органы местного самоуправления и подведомственные им предприятия, выполняющие функции муниципальных заказчиков при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак, аренду и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания собак, транспортировку, учет, пристройство, временное содержание, эвтаназию собак, утилизацию их тел.

Будет проанализирована эффективность использования финансирования из областного бюджета. Также планируется проконтролировать, как полиция проводит профилактические мероприятия с частными лицами, содержащими пункты передержки животных. Кроме того, прокуратура намерена проверить департамент ветеринарии Свердловской области. Подведение итогов проверки предварительно запланировано на апрель 2017 года, уточняет надзорное ведомство.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в селе Пальмино Таборинского района на детской площадке за местным ДК нашли тело семилетней девочки, которую загрызли две собаки. По факту возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК РФ). Животных умертвили, их хозяев задержали. Суд не стал арестовывать мужчин, предоставив следователям право выбирать меру пресечения для них. Позже следствие начало доследственную проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на женщину с маленьким ребенком и пятиклассницу в Нижнем Тагиле.

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