Патриарх Кирилл в 2018 году пройдет с крестным ходом по Екатеринбургу

Принять участие в мероприятиях, приуроченных к этой дате, патриарха пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи 17 февраля в Москве. Участие в ней также принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Я давно хотел посетить именно в эти дни Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, помолиться, но так складывались обстоятельства, что раньше не сумел эту свою мечту реализовать. Поскольку на следующий год столетие, то надо сделать все, чтобы осуществить это паломничество, вместе с народом помолиться в этот день. Считайте, что принципиальное согласие есть. А дальше все в руках Божьих», — сказал во время встречи предстоятель РПЦ.

В Екатеринбурге в 2018 году в рамках «Царских дней» с 14 по 19 июля пройдут масштабные мероприятия. Подготовку к ним совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом ведет специальная рабочая группа.