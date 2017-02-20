По льду Волги велосипедисты проедут от Саратова до Волгограда
Саратовские спортсмены решили совершить увлекательное путешествие. На двухколесном транспорте пройти 400 километров пути по ледяной Волге по реке до
Саратовские спортсмены решили совершить увлекательное путешествие. На двухколесном транспорте пройти 400 километров пути по ледяной Волге по реке до
Ранним утром на набережной ни души. Только любители зимнего закаливания, которые подобное видят точно впервые — на Волгу выходят спортсмены на двухколесном транспорте. И они здесь не для часовой прогулки. Их цель — велоэкспедиция до
Подготовка к самому экстремальному путешествию в жизни проходила несколько недель. Карта, навигатор, фонарь, спальники — только все самое необходимое, ведь чем легче будут сумки, тем проще будет путь. Для питания выбраны сублимированные продукты. Для путешественников огромный плюс такой еды — в ее небольшом весе.
Александр Коршунов, участник велоэкспедиции «Волжский лед»: «Еда разнообразная: картошка со свининой, супы, уха волжская, харчо, борщ».
Не подвести обязана и техника. Фитбайки подготавливали и проверяли на прочность на тренировках. Несколько раз выходили на Волгу перед экстремальной поездкой.
Андрей Родимцев, организатор велоэкспедиции «Волжский лед»: «Страшно, но за нами Волга, а на другом берегу для нас земли другой не было».
Героизм и чувство патриотизма в крови у Андрея. Его дальний родственник — Александр Родимцев, командир 13-й стрелковой дивизии, дважды Герой Советского Союза. И велоэкспедиция станет своеобразной данью его памяти. За день до отправления погода преподнесла сюрприз. Снегопад может осложнить путь смельчакам.
— Не передумали. У нас только одна дорога, нас ждут в Волгограде, поэтому начинаем свой путь.
Ночевать будут прямо на Волге, в палатках. Завершить маршрут собираются у стены героя Сталинградской битвы Александра Родимцева в Волгограде. Если эта велоэкспедиция по льду реки удастся, то они станут первыми, кто это сделал в Европе и СНГ.