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18:01 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

По льду Волги велосипедисты проедут от Саратова до Волгограда

Саратовские спортсмены решили совершить увлекательное путешествие. На двухколесном транспорте пройти 400 километров пути по ледяной Волге по реке до города-героя.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Ранним утром на набережной ни души. Только любители зимнего закаливания, которые подобное видят точно впервые — на Волгу выходят спортсмены на двухколесном транспорте. И они здесь не для часовой прогулки. Их цель — велоэкспедиция до города-героя Волгограда. На фитбайках по ледяной и заснеженной Волге им предстоит проехать более 400 километров.

Подготовка к самому экстремальному путешествию в жизни проходила несколько недель. Карта, навигатор, фонарь, спальники — только все самое необходимое, ведь чем легче будут сумки, тем проще будет путь. Для питания выбраны сублимированные продукты. Для путешественников огромный плюс такой еды — в ее небольшом весе.

Александр Коршунов, участник велоэкспедиции «Волжский лед»: «Еда разнообразная: картошка со свининой, супы, уха волжская, харчо, борщ».

Не подвести обязана и техника. Фитбайки подготавливали и проверяли на прочность на тренировках. Несколько раз выходили на Волгу перед экстремальной поездкой.

Андрей Родимцев, организатор велоэкспедиции «Волжский лед»: «Страшно, но за нами Волга, а на другом берегу для нас земли другой не было».

Героизм и чувство патриотизма в крови у Андрея. Его дальний родственник — Александр Родимцев, командир 13-й стрелковой дивизии, дважды Герой Советского Союза. И велоэкспедиция станет своеобразной данью его памяти. За день до отправления погода преподнесла сюрприз. Снегопад может осложнить путь смельчакам.

— Не передумали. У нас только одна дорога, нас ждут в Волгограде, поэтому начинаем свой путь.

Ночевать будут прямо на Волге, в палатках. Завершить маршрут собираются у стены героя Сталинградской битвы Александра Родимцева в Волгограде. Если эта велоэкспедиция по льду реки удастся, то они станут первыми, кто это сделал в Европе и СНГ.

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