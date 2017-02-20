Король Бельгии предстанет перед судом по делу об установлении отцовства

Столичный суд первой инстанции назначил на 21 февраля слушания по делу Дельфины Боэль, добивающейся признания Альберта Второго ее отцом. Судебная инстанция впервые обязала явиться на разбирательство главу бельгийского монархического дома.

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Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго вправе добиваться установления отцовства c его стороны.

Информацию о вызове в суд Альберта Второго ранее подтвердил его адвокат Ален Беренбум, добавивший, что в слушаниях также примут участие Дельфина Боэль и ее юридический отец Жак Боэль.

В ноябре 2014 года суд первой инстанции Брюсселя делегировал Конституционному суду Бельгии вынесение решения относительно законности требований Дельфины Боэль по установлению отцовства. Высшей судебной инстанции предстояло решить, вправе ли она добиваться проведения теста ДНК с целью официального признания ее незаконнорожденной дочерью 82-летнего монарха.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.