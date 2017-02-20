В Краснодаре стартовали масленичные гуляния

Праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице, пройдут на трех основных городских площадках. Так, с 20 по 26 февраля они состоятся на Пушкинской площади, 25 и 26 февраля — у кинотеатра «Аврора», 25 и 26 февраля — на Театральной площади.

«В течение всей недели на Пушкинской площади будут организованы различные конкурсы, а также будет работать ярмарка изделий народных промыслов, сувениров и продуктов от местных производителей. С 23 по 25 февраля с 15.00 до 20.00 на сцене музыкального фестиваля “Глас народа” выступят участники городских вокальных школ и студий», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отмечает ведомство, в воскресенье, 26 февраля масленичные гуляния и театрализованные фольклорные представления пройдут в четырех парках города, начиная с 12.00. Так, в парке «Солнечный остров» состоится тематический праздник «Эх, да масленица!», в Городском саду пройдет тематический праздник «Масленица в компании с Радио Дача», в Чистяковской роще — праздник Центрального округа, а в парке им. 30-летия Победы — «Веломасленица с Байк-Центром».

Как сообщали Юга.ру, у кинотеатра «Аврора» 25 и 26 февраля с 12.00 до 20.00 пройдет народное празднество «Кубанская Масленица на Авроре». Кроме того, будет организована благотворительная акция от фонда «Край добра» и зона помощи приюту для животных «Краснодог», также будет организована праздничная экспозиция у Большого фонтана. Кроме того, на одной площадке будут работать food-зоны 17-ти известных ресторанов города.

Ожидается, что в 2017 году в масленичных гуляниях в Краснодаре примут участие более 80 тыс. горожан. С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города.



В России в 2017 году праздник Масленицы стартует 20 февраля и заканчивается 26 числа, а 27 февраля православные верующие вступают в Великий Пост.