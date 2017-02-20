В День защитника Отчества в Волгограде прогремит салют
В Волгоградской области 23 февраля волгоградцев ждет множество праздничных мероприятий.
В Волгоградской области 23 февраля волгоградцев ждет множество праздничных мероприятий.
В День защитника Отечества на площади Павших Борцов пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 65-й армий, погибших при защите Сталинграда.
Накануне в школах учителя истории, обществознания, руководители
Во всех районах Волгоградской области намечены молодежные акции и концерты. В Волгограде пройдет акция «Поздравь ветерана».
Школьники и активисты
Кульминацией праздника станет вечерний салют на центральной набережной Волгограда. Первые залпы прогремят в 9 часов вечера.