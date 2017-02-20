В День защитника Отчества в Волгограде прогремит салют

В День защитника Отечества на площади Павших Борцов пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 65-й армий, погибших при защите Сталинграда.

Накануне в школах учителя истории, обществознания, руководители военно-патриотических клубов проведут «Уроки Мужества», где расскажут о Сталинградской битве и о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Во всех районах Волгоградской области намечены молодежные акции и концерты. В Волгограде пройдет акция «Поздравь ветерана».

Школьники и активисты военно-патриотических клубов придут в гости к ветеранам Великой Отечественной войны. Ребята поздравят их с праздником, покажут творческие номера и получат возможность из первых уст узнать о событиях тех лет.

Кульминацией праздника станет вечерний салют на центральной набережной Волгограда. Первые залпы прогремят в 9 часов вечера.