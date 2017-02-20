Администрация Нижнего Новгорода вернулась к идее строительства ФОКа на территории стадиона «Водник»
Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность строительства ФОКа на территории стадиона «Водник».
Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность строительства ФОКа на территории стадиона «Водник».
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в горадминистрации 20 февраля 2017 года. В свою очередь глава администрации Нижегородского района Игорь Согин отметил, отвечая на вопросы корреспондента информагентства, что это не новая идея: в 2014 году при выборе участка для ФОКа в центре города территория стадиона «Водник» рассматривалась как один из вариантов (тогда было принято решение строить ФОК на ул. Родионова, позднее стройка была приостановлена, сейчас администрация через суд добивается расторжения с застройщиком концессионного соглашения на строительство, — прим. НИА «Нижний Новгород»).
«Тогда был разработан хороший, но нестандартный проект: на территории стадиона расположена единственная в Нижнем Новгороде легкоатлетическая дорожка, соответствующая мировым стандартам. По проекту предлагалась убрать трибуны, но сохранить дорожку и футбольное поле. Такой ФОК очень нужен, так как в Нижегородском районе, центре города, нет ни одного ФОКа», — сказал Игорь Согин. При этом ни возможные сроки, ни ориентировочная стоимость проекта пока не называются.
Изначально планировалось, что ФОКи на ул. Родионова в Нижегородском районе и на пр. Кораблестроителей в Сормове будут сданы в 2016 году. В июне 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика
Напомним также, что на 25 февраля запланировано открытие ФОКа на ул. Тропинина в Нижнем Новгороде.