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12:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода вернулась к идее строительства ФОКа на территории стадиона «Водник»

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность строительства ФОКа на территории стадиона «Водник».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в горадминистрации 20 февраля 2017 года. В свою очередь глава администрации Нижегородского района Игорь Согин отметил, отвечая на вопросы корреспондента информагентства, что это не новая идея: в 2014 году при выборе участка для ФОКа в центре города территория стадиона «Водник» рассматривалась как один из вариантов (тогда было принято решение строить ФОК на ул. Родионова, позднее стройка была приостановлена, сейчас администрация через суд добивается расторжения с застройщиком концессионного соглашения на строительство, — прим. НИА «Нижний Новгород»).

«Тогда был разработан хороший, но нестандартный проект: на территории стадиона расположена единственная в Нижнем Новгороде легкоатлетическая дорожка, соответствующая мировым стандартам. По проекту предлагалась убрать трибуны, но сохранить дорожку и футбольное поле. Такой ФОК очень нужен, так как в Нижегородском районе, центре города, нет ни одного ФОКа», — сказал Игорь Согин. При этом ни возможные сроки, ни ориентировочная стоимость проекта пока не называются.

Изначально планировалось, что ФОКи на ул. Родионова в Нижегородском районе и на пр. Кораблестроителей в Сормове будут сданы в 2016 году. В июне 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижнем Новгороде — ООО «Фирст-НН». На февраль 2017 года городская администрация через арбитражный суд требует расторжения концессионных соглашений.

Напомним также, что на 25 февраля запланировано открытие ФОКа на ул. Тропинина в Нижнем Новгороде.

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